Eine Autofahrerin aus der Valsugana war in der Nähe von Castelnuovo im Trentino mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Nach dem Unfall wurden umgehend Rettungsmaßnahmen eingeleitet, die Verletzungen blieben glücklicherweise ohne schwerwiegende Folgen.<BR \/><BR \/>Im Anschluss an den Einsatz wurde die Fahrerin routinemäßig auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln überprüft. Die Kontrollen ergaben ein eindeutiges Ergebnis: Die rund 50-jährige Frau, wohnhaft in einer Gemeinde im Valsugana, wies einen Blutalkoholwert von 1,24 Mikrogramm pro Liter auf und hatte kurz zuvor Ketamin konsumiert.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Borgo Valsugana entzogen der Frau ihren Führerschein, zudem wurde sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie nach der Einnahme von Betäubungsmitteln angezeigt. Zusätzlich wurde sie wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurts und wegen des Kontrollverlusts über das Fahrzeug bestraft.