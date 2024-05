Valtellina/Veltlin: 3 Bergretter stürzen in den Tod

Die 3 Männer im Alter von 32, 25 und 22 Jahren, die in der Bergortschaft Madesimo Dienst leisteten, stürzten im Valtellina-Gebiet in den Tod. Sie erlagen noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen.Bei der Kletterübung soll der Fels plötzlich unter den Füßen der 3 Polizisten nachgegeben haben. Sie stürzten mehrere Meter in die Tiefe. 2 weitere Kollegen, die sie begleiteten, blieben unverletzt.2 Hubschrauber, die Feuerwehr und die Carabinieri waren im Einsatz bei der Bergung, die sich wegen des steilen Geländes als herausfordernd erwies und mehrere Stunden dauerte.Der Senat in Rom legte eine Schweigeminute zum Gedenken an die 3 Beamten ein.