<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen war der Hubschrauber an Arbeiten zur Beseitigung der Schäden nach dem Erdrutsch vom 12. November in der Valmalenco im Gebiet von Valtellina beteiligt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246227_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nGegen Felsvorsprung geprallt und dann abgestürzt <\/h3>\r\nDer Hubschrauber soll beim Manövrieren gegen einen Felsvorsprung geprallt und daraufhin abgestürzt sein. Die Identität der Besatzung ist noch nicht offiziell bestätigt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246230_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Medien kursiert der Name des Piloten Maurizio Folini, hierfür liegen aber keine gesicherten Angaben vor. Vor Ort sind die Feuerwehren von Sondrio und Chiesa Valmalenco, Einsatzkräfte der Carabinieri, ein Rettungshubschrauber des regionalen Notdienstes Areu 118 sowie Teams des alpinen Rettungsdienstes im Einsatz.