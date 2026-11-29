In der Nacht haben bislang unbekannte Täter in der erst kürzlich freigegebenen Tiefgarage unter dem Küchelberg ihr Unwesen getrieben.<BR \/><BR \/> Wie in einem Video zu sehen ist, das derzeit auf Facebook die Runde macht, haben die Vandalen einen Feuerlöscher in der Anlage zu entleeren und das neue Parkhaus verschmutzt.<BR \/><BR \/>Besonders dreist: Die vermummten Täter filmten ihre nächtliche Vandalenaktion auch noch selbst.<BR \/><BR \/><div class="embed-box">\n<iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1525945792733738%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"><\/iframe>\n<\/div>