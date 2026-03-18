Die Buben sollen unter anderem eine Vase mit Kunstblumen, mehrere Seiten aus Gotteslobbüchern sowie Kärtchen mit religiösen Abbildungen angezündet haben. Zudem wurden Desinfektionsmittelflaschen ausgeschüttet und der Inhalt eines Weihwasserkessels auf dem Boden entleert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittler waren den Kindern am Montag durch den Brand eines Mistkübels in einer Absamer Schule auf die Spur gekommen. Bei der Befragung gaben sie zu, den Mülleimer in Brand gesteckt zu haben und auch für das Feuer in der Kirche verantwortlich gewesen zu sein.