Ihm wird mehrfach erschwerter vorsätzlicher Mord vorgeworfen. Er steht unter Hausarrest.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia soll der Mann für den Tod seines 74-jährigen Cousins verantwortlich sein, der am 27. Juni in einer Pflegeeinrichtung der Stadt erstickte. Der Verdächtige war seit 2009 der rechtliche Betreuer seines Verwandten. Nach bisherigen Ermittlungen soll er die Tat geplant haben, um einen Teil des Vermögens des Mannes zu erben. Auf verschiedenen Konten des Opfers lagen mehr als 300.000 Euro. Der Beschuldigte gehörte zu den gesetzlichen Miterben.<BR \/><BR \/>Der 74-Jährige litt unter erheblichen gesundheitlichen Problemen und einer fortschreitenden Schluckstörung. Zudem neigte er zu krankhaft hastigem Essen. In den ersten Monaten des Jahres 2026 war es bereits mehrfach zu Erstickungsanfällen gekommen. Ärzte hatten deshalb einen individuellen Pflegeplan erstellt, der ausschließlich pürierte und flüssige Nahrung vorsah. Der 76-Jährige soll über den Gesundheitszustand seines Cousins genau Bescheid gewusst und dennoch wiederholt versucht haben, ihm feste Lebensmittel zu geben. Nach Darstellung der Ermittler könnten frühere Versuche, den Mann auf diese Weise zu töten, gescheitert sein.<BR \/><BR \/>Am Morgen des 27. Juni soll der Verdächtige die Pflegeeinrichtung besucht und Vanillekrapfen heimlich hineingeschleust haben. Eigentlich mussten Besucher mitgebrachte Lebensmittel dem Personal zeigen und den Kaufbeleg vorlegen. Der 76-Jährige soll seinem Cousin die Krapfen gegeben haben, obwohl ihm bekannt gewesen sei, dass dieser sie hastig essen würde. Anschließend habe er die Pflegekräfte abgelenkt, indem er sie in einem mehrere Dutzend Meter entfernten Aufenthaltsbereich um Rat zu einem elektrischen Rasierer bat. So habe er verhindern wollen, dass sie das Zimmer des 74-Jährigen betraten und die Süßwaren entdeckten.<BR \/><BR \/>Der Mann aß die Krapfen und bekam kurz darauf Atemprobleme. Als der Verdächtige zu ihm zurückkehrte, soll er zunächst keinen Alarm ausgelöst haben. Stattdessen habe er an einem Automaten ein kohlensäurehaltiges Getränk gekauft und versucht, es dem Opfer einzuflößen, damit dieses die Bissen hinunterschlucken konnte. Erst später informierte er das Pflegepersonal über den Zustand seines Cousins, ohne zunächst die Krapfen zu erwähnen. Eine Mitarbeiterin bemerkte jedoch Krümel auf der Kleidung des 74-Jährigen und fragte nach. Daraufhin räumte der Verdächtige ein, ihm etwas zu essen gegeben zu haben.<BR \/><BR \/>Die Lage hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits dramatisch verschlechtert. Weder die vor Ort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen noch der Einsatz des Rettungsdienstes konnten den Mann retten. Die Sanitäter entfernten mehrere feste Nahrungsstücke von etwa Walnussgröße aus seiner Luftröhre. Der 74-Jährige starb an einem Herz-Kreislauf-Stillstand infolge der vollständigen Verlegung der Atemwege.<BR \/><BR \/>Medizinische Untersuchungen und Zeugenaussagen erbrachten nach Angaben der Ermittler weitere Hinweise auf frühere Versuche des Beschuldigten, seinem Cousin heimlich feste Nahrung zu geben. Als mögliches Motiv sehen die Ermittler den Anspruch auf einen Teil des Vermögens des Verstorbenen. Die Staatsanwaltschaft und der zuständige Ermittlungsrichter hielten die vorliegenden Erkenntnisse für ausreichend, um die Festnahme anzuordnen.