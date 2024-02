Varese: Brautpaar schockiert mit Faschistengruß bei Hochzeit

Empörte Reaktionen

Das Paar wurde im Rathaus von Varese vom Vorsitzenden einer neonazistischen Vereinigung getraut. Dieser Gruppierung soll laut Berichten der Nachrichtenagentur Ansa auch der Bräutigam angehören.Unmittelbar nach der Trauung sei das Paar dem Bericht zufolge auf den Balkon des Rathauses getreten und habe dort eine Gruppe von in schwarze Hemden gekleidete Hochzeitsgästen mit dem „Saluto romano“ gegrüßt. Auch diese hätten anschließend den römischen Gruß gezeigt.Der Vorfall löste durch die Bank empörte Reaktionen aus. So verlangte der Vorsitzende der Partisanenvereinigung ANPI, Gianfranco Pagliarulo, von der Polizei, alle Hochzeitsgäste zu identifizieren, die den „Saluto romano“ gezeigt hatten. Außerdem forderte er von der Justiz, eine Untersuchung wegen Verstoßes gegen Gesetze einzuleiten, die die Verherrlichung des Faschismus verbieten.Empört zeigte sich auch Davide Galimbertier, Bürgermeister von Varese: „Unser Rathaus ein Ort, an dem die Werte des Antifaschismus und der Freiheit zum Ausdruck kommen. Dieser Ort darf keinesfalls durch Gesten und Parolen verletzt werden, die in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr haben dürfen. Ich bin sicher, dass die Polizei die Verantwortlichen für diese gravierende Taten ermitteln wird.“