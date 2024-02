Varese: Lehrerin mit Messer angegriffen, Schüler verhaftet

„Angriff auf den Staat“

Ein Polizeibeamter vor der Berufsschule Enaip. - Foto: © ANSA / Agenzia Blitz Varese / Z29

„Neuer sozialer und pädagogischer Notstand“

Zur Messer-Attacke soll es laut einem Bericht der Nachrichtenagentur „Ansa“ im Eingangsbereich einer Berufsschule in Varese gekommen sein. Gegen 8 Uhr trafen dort die Behörden ein und nahmen den Minderjährigen fest. Laut ersten Rekonstruktionen soll er die Lehrerin am Rücken verletzt haben. Die 57-Jährige wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht.Bildungsminister Giuseppe Valditara sagt zu diesem „x-ten, sehr schweren Angriff auf Lehrpersonal“: „Wir werden die Lehrer, das Schulpersonal und ihre Würde schützen. Wer eine Lehrperson angreift, der greift auch den Staat selbst an.“Die Lehrerverbände in Italien äußern sich besorgt zum Anstieg von Gewalttaten an Schulen.„Wir sind besorgt“, sagt Attilio Fratta, Präsident des Verbandes „DirigentiScuola“. Es brauche sofortige Maßnahmen, denn „es herrscht ein sozialer und pädagogischer Notstand.“ Der Staat müsse sich bemerkbar machen und dem Schulpersonal mehr Kontrollen und Sicherheit garantieren.