Der Jordanier wollte - nicht zum ersten Mal - das Ende der Beziehung zwischen dem Paar erzwingen. Als die Tochter versuchte, die Situation zu beruhigen, drohte der Aggressor auch ihr mit dem Tod. Der 53-Jährige verließ daraufhin den Platz vor dem Wohnhaus. Die junge Frau verständigte die Polizei und schilderte gegenüber den Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten den Vorfall.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Vater konnte telefonisch erreicht werden und kam freiwillig zu einer nahe gelegenen Polizeiinspektion. Er zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 53-Jährige wegen des Verdachts der schweren Nötigung, der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.