„Die Kinder streiten miteinander, was sie früher nie taten. Sie sind oft wütend aufeinander, und wenn für mich der Moment kommt, nach einem Besuch zu gehen, versuchen sie, etwas anderes zu tun, als wollten sie dem entkommen, was sie empfinden“, sagt Nathan Trevallion, der Vater der Familie aus dem Wald von Palmoli, in einem Interview mit der Tageszeitung La Stampa. „In diesen Momenten spüre ich die große Traurigkeit in ihnen. Es ist, als wollten sie mir sagen, dass sie nicht verstehen, warum ihr Vater allein nach Hause gehen muss und sie zurücklässt“, berichtet der 51-jährige Brite.<BR \/><BR \/>„Die Kinder sind alle extrem glücklich, wenn sie sehen, dass ihr Vater sie besucht. Wir umarmen uns voller Zuneigung. Ich wiederhole ihnen ständig, dass Papa sie über alles liebt. Die Kinder fragen mich, wann sie wieder nach Hause zurückkehren können. Das ist alles, was sie wollen: nach Hause gehen, mit unseren Tieren in der Natur leben“, so Trevallion weiter.<BR \/><BR \/>„Unsere Lebensweise ist in ländlichen Gegenden sehr verbreitet, in vielen Familien und auf der ganzen Welt. Zum Glück sind wir nicht die einzigen, die eine Lebensphilosophie gewählt haben, die den Verbrauch der Ressourcen der Erde ablehnt“, betont der Vater. Trotz der Schwierigkeiten vertraue er darauf, dass sein Fall ein positives Ende nehmen wird und dass er seine Familie wieder zusammenführen könne.<BR \/>„Das Justizsystem wird seine Arbeit tun, und die Wahrheit wird ans Licht kommen. Wir Eltern haben nichts falsch gemacht und hoffen, wieder glücklich mit unseren Kindern leben zu können, in voller Harmonie mit der Natur und unserer Freiheit. Mehr verlangen wir nicht. Und wir sind bereit, die grundlegenden Regeln zum Schutz der Kinder zu respektieren“, schloß Trevallion.<BR \/><BR \/>Er und seine Frau Catherine Birmingham (47) waren im Dezember mit ihrem Einspruch gegen den Beschluss des Jugendgerichts von L'Aquila gescheitert, das ihnen am 13. November das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen hatte. Das Jugendgericht von L'Aquila hat entschieden, dass die Kinder in der Schutzunterkunft bleiben. Es soll ein gründliches Gutachten über die Kinder und ihre Eltern erstellt werden. Die benannte Gutachterin, Simona Ceccoli, hat vier Monate Zeit, um die Fragen des Gerichts zu beantworten. Der Fall des anglo-australischen Elternpaares, das abgeschieden in einem Wald bei Palmoli in den Abruzzen lebte und dem vorübergehend das Sorgerecht für seine drei Kinder entzogen wurde, beschäftigt seit November die italienische Öffentlichkeit.