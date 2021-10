Vater des Tiramisu mit 93 Jahren gestorben

Das Wort Tiramisu bedeutet auf Deutsch „zieh mich hoch“. Erstmals verwendet wurde der Name Tiramisu in Campeols Restaurant. Von dort hat sich die Bezeichnung dann sehr schnell auf der ganzen Welt verbreitet.Täglich suchen viele Gäste das Restaurant „Le Beccherie“ auf, um das echte „Tiramisu“ zu genießen. Seit 2017 wird in Italien eine „Tiramisu-Weltmeisterschaft“ ausgetragen. Teilnehmer aus der ganzen Welt kämpfen dort jährlich um den Titel des besten Tiramisu-Herstellers.Tiramisu besteht aus abwechselnden Schichten Biskotten und einer Creme aus Mascarpone, Zucker und Eiern. Die Biskotten werden mit kaltem Espresso beträufelt, der mit Marsala oder Amaretto aromatisiert wird. Das Dessert wird geschichtet und dann mehrere Stunden gekühlt, sodass es fest wird. Vor dem Servieren wird die abschließende Cremeschicht mit reichlich Kakaopulver bestäubt.

