Vater lässt tote Tochter nicht los – Bild geht um die Welt

So wie Mesut Hancer geht es vielen in der Türkei und in Syrien: Knapp 9000 Menschen sind bei dem Erdbeben vor 2 Tagen in der Türkei und in Syrien gestorben. Unzählige werden noch vermisst. Zehntausende Helfer sind im Einsatz und suchen nach Überlebenden, aber die Hoffnung schwindet nach 2 Tagen schön langsam.Temperaturen um den Gefrierpunkt machen den Überlebenden im Katastrophengebiet zusätzlich zu schaffen, viele haben kein Dach mehr über dem Kopf.Das Foto von Mesut Hancer ist ein Sinnbild für die Katastrophe: Tausende liegen noch unter den Trümmern, während die Überlebenden alles verloren haben und wie Hancer in der eisigen Kälte sitzen und nicht mehr weiterwissen.