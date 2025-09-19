Gegen 17.30 Uhr lenkte ein 32-jähriger Österreicher laut einer Aussendung der Polizei im Nordtiroler Zams (Bezirk Landeck) seinen Pkw auf dem Tramsweg in Richtung Hauptstraße. <BR \/><BR \/>Zu dem Zeitpunkt war ein 38-jähriger iranischer Staatsbürger zu Fuß gemeinsam mit seinem 1-jährigen Sohn auf dem Tramsweg unterwegs. <BR \/>In einer Rechtskurve soll der Autofahrer den Iraner mit dem Kotflügel der Beifahrerseite seines Wagens erfasst haben – zu dem Zeitpunkt hielt der Vater seinen Sohn im Arm. <BR \/><h3>\r\nUnter Kotflügel eingeklemmt <\/h3>\r\nVater und Sohn stürzten zu Boden und blieben unter dem Kotflügel des Wagens eingeklemmt. Die beiden wurden von den Rettungskräften befreit und vom angerückten Notarzt erstversorgt. Anschließend lieferte sie die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams ein. 32-jährige Österreicher blieb unverletzt. Die Polizei hat die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.