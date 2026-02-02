<BR \/> Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Betonpfosten. Dadurch kippte der Wagen auf die Seite und schlitterte rund fünf Meter die Fahrbahn entlang. Der Pole und die beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren wurden von Zeugen aus dem Auto geborgen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Insassen wurden an der Unfallstelle von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert, berichtete die Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Tiroler Straße wurde bis zur Bergung des Unfallwracks total gesperrt.