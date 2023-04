Vater von Andrea Papi: „Verantwortung für das Desaster übernehmen“

„Jemand muss den Mut haben, Verantwortung für den Tod von Andrea zu übernehmen. Auch wenn man einen Schritt zurück machen müsste, bzw. ein Amt niederlegen müsste. Der Tod unseres Sohnes ist kein natürlicher Tod. Niemand hat sich bei uns entschuldigt, um uns zu erklären, was die Ursachen sind, die zu einer solchen Tragödie geführt haben“, sagt der Vater zu „la Repubblica“.„Wir vertrauen uns der Staatsanwaltschaft an und unseren Rechtsanwälten: Die derzeitige Landesregierung und die vorhergehende haben die Pflicht, gemeinsam mit dem Staat zu klären, ob alles getan worden ist, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Tod von Andrea hätte verhindert werden können. Die Institutionen haben nichts getan, um den Leuten zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben angesichts einer so großen Zahl von Bären. Sie haben uns in unserer Unwissenheit gelassen.“Und weiter: „Niemand hat uns gefragt, ob wir mit der Wiederansiedlung von Bären überhaupt einverstanden sind und niemand hat etwas getan, um ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen. Wir fordern, dass diejenigen, die für das Management der Bären im letzten Viertel-Jahrhundert verantwortlich waren, Verantwortung übernehmen, für das Desaster, das angerichtet wurde", so der Vater von Andrea Papi, der von der Bärin JJ4 getötet worden war.