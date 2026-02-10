„Wenn er auf dem Eis ist, schauen wir nicht zu. Immer erst danach – vor lauter Aufregung und ,per scaramanzia‘ (aus Aberglauben, Anm. d. Red.)“, sagt Vater Walter Grassl, der Italienisch spricht. <BR \/><BR \/>„Italienisch deshalb, weil ich in Cortina geboren und aufgewachsen bin“, fügt er hinzu. Erst im Nachhinein schauten sie sich die Aufzeichnung des Wettkampfes an. „Wir sind einfach nur voller Freude. Schön auch insofern, weil es eine Medaille der Olympischen Spielen Mailand-Cortina ist und ich aus Cortina stamme“, sagt Grassl.<BR \/><BR \/>Bei der Qualifikation Freitagabend sei der Druck auf Daniel Grassl groß gewesen. „Es ging darum, dass Italien sich qualifiziert und es ist ihm gelungen, Georgien in Schach zu halten“, sagt Walter Grassl. Nervenstark ergatterte Daniel Grassl 87,54 Punkte, ließ den Europameister 2026, Nika Egadze aus Georgien, hinter sich und sicherte Italien vor den Küren am Sonntagabend den dritten Rang. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ekstase-in-mailand-auch-grassl-hat-eine-olympia-medaille" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><h3>\r\n„Nun schauen wir, was kommt“<\/h3>Hilft ihm nun diese Bronzemedaille, etwas entspannter in den anstehenden Einzelwettkampf zu gehen? „Ja, es ist schon ein wenig Druck von ihm abgefallen. Nun schauen wir, was kommt. Wir werden jedenfalls in der Ice Skating Arena sein. Ob wir dann tatsächlich zuschauen oder bei Daniels Wettkampf hinausgehen, kann ich noch nicht sagen“, sagt Vater Walter Grassl.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als Kind hätten sie Daniel rund um die Welt begleitet. „Das heißt, sehr viele Opfer bringen, und wir haben alle für den Eiskunstlauf viele Opfer gebracht“, sagt Vater Grassl.<BR \/><BR \/>Hat sein Sohn Daniel den misslungenen Tag bei den Europameisterschaften 2026 wegstecken können? „Das war ein Tag zum Vergessen, das kann passieren. In diesem Sport ist so vieles eine Kopfsache. Und wenn Daniel als Favorit gehandelt wird, fühlt er den Druck umso mehr“, sagt Daniel Grassls Vater. <h3>\r\n„Superglücklich“<\/h3>Wie dem auch sei, in der Familie Grassl herrscht nach der Bronzenen im Teamwettbewerb immense Freude. „Auch meine Frau ist superglücklich“, sagt Walter Grassl. Tochter Sarah ist mit ihrem Bruder Daniel in Mailand. „Sie hat sich für die Dauer der Olympischen Spiele eine Wohnung in Mailand genommen und kümmert sich um ihren Bruder. Die beiden sind sich sehr nah“, sagt Walter Grassl.<BR \/><BR \/>Im Meraner Rathaus ist man auch sehr stolz auf die Leistung von Daniel Grassl. „Wir gratulieren Daniel Grassl herzlich zu dieser herausragenden Leistung bei den Olympischen Spielen in Mailand–Cortina 2026. Der Gewinn der Bronzemedaille im Teamwettbewerb ist ein Ergebnis, das uns mit Stolz erfüllt und einmal mehr das Talent, das Engagement und die Willenskraft eines Athleten beweist, der Meran alle Ehre macht. Meran und ganz Südtirol sind stolz auf diese großartige Leistung und drücken ihm die Daumen für den Einzelwettkampf“, sagt Bürgermeisterin Katharina Zeller.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273770_image" \/><\/div>