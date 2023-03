Vatertag: Knapp 7000 Südtiroler haben heute Namenstag

„Josef“ ist häufigster Name in Südtirol

Durchschnittsalter beinahe unverändert

Der Vatertag ist ein Feiertag, der in vielen Ländern zu Ehren der Väter begangen wird. Der Ursprung dieses Brauchs liegt in den USA, wo 1910 in Washington erstmals ein Gedenktag für verstorbene Väter ins Leben gerufen wurde. Nach und nach ist in vielen Ländern der Welt ein Männer- bzw. Vatertag eingeführt worden. Je nach Land und Region wird er jedoch an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Italien fällt er wie in anderen katholisch geprägten Ländern - auf den 19. März, den Tag des Hl. Josef, so das ASTAT.Gleichzeitig zum Vatertag feiern 6656 Männer zu Ehren des heiligen Josef in Südtirol ihren Namenstag. In Italien wurde der Josefstag im Jahr 1977 als kirchlicher Feiertag abgeschafft, um die Arbeitsproduktivität zu steigern.In Südtirol ist der Name Josef seit Jahrzehnten der am häufigsten vorkommende männliche Vorname. Ab dem Jahr hat der Name aber an Attraktivität verloren: Durchschnittlich heißen ab da nur mehr 3 von 1000 Männer Josef. Das Durchschnittsalter dieser Namensträger ist deshalb relativ hoch und liegt bei 66 Jahren.Viele Paare in der heutigen Zeit wollen vorerst zusammenzuleben und entschließen sich erst in reiferem Alter zu heiraten. Waren Männer vor 3 Jahrzenten bei der Erstheirat 29,5 Jahre alt, so hat sich das mittlere Heiratsalter im Jahr 2021 auf 38 Jahre erhöht.Auch mit dem Kinderkriegen wird nicht mehr bis nach der Hochzeit gewartet. In Südtirol kommt nunmehr fast die Hälfte der Kinder außerhalb einer Ehe auf die Welt (47,3%). Das Durchschnittsalter der Väter bei der Geburt eines Kindes ist in den vergangenen 20 Jahren aber mehr oder weniger gleichbleibend: Im Jahr 2002 lag es bei 34,8 Jahren, im Jahr 2021 bei 35,3 Jahren, so das ASTAT.