<b>Von Micaela Taroni<BR \/><\/b><BR \/>Die kreative Arbeit soll den Kindern während ihrer Behandlung als psychologische Unterstützung dienen und ihnen Raum für Ausdruck, Austausch und Zuversicht geben. Das Projekt steht unter dem Titel „Die Welt, die ich mir wünsche“.<BR \/><BR \/>Die Lene-Thun-Stiftung wurde 2006 in Gedenken an die gleichnamige Südtiroler Künstlerin und Mitbegründerin der „Thun AG“ gegründet und betreibt nach eigenen Angaben 56 Werkstätten in 36 medizinischen Einrichtungen. Mehr als 80.000 Kinder und Familien haben bislang an den Projekten teilgenommen.<h3>\r\nDie Darstellung verbindet biblische Weihnachtsgeschichte mit dem Erbe der Abruzzen<\/h3>Der rund 25 Meter hohe Weihnachtsbaum wird von der Gemeinde Terranova di Pollino in der Provinz Potenza (Region Basilikata ) gestiftet. Er soll gemeinsam mit den diesjährigen Krippen auf dem Petersplatz und in der Audienzhalle ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität setzen. Auch die Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz wird in diesem Jahr von regionalen Traditionen geprägt sein. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Chieti-Vasto in der Region Abruzzen, der Vereinigung „Amici del Presepe“ aus Atessa, der Freien Künstler-Bruderschaft sowie dem Bildungszentrum Justizvollzug „Santi Pietro e Paolo“ in Vasto.<BR \/><BR \/>Die Darstellung verbindet die biblische Weihnachtsgeschichte mit dem ländlichen Erbe der Region Abruzzen. Die Krippe zeigt eine einfache Hütte mit Strohdach, die an die traditionellen „Pagliarelli“ erinnert: <BR \/>einfache Behausungen aus Erde und Stroh, wie sie einst von Bauern genutzt wurden. Zahlreiche Hirtenfiguren in typischer regionaler Tracht sowie Terrakotta-Schafherden prägen das Bild.<BR \/><BR \/>Eine weitere Krippendarstellung wird in der Audienzhalle aufgebaut werden. Sie stammt von der Stiftung „Karneval von Viareggio“ und greift die maritime Kultur der toskanischen Küstenstadt auf.