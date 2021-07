Vatikan: Papst nach Operation weiter auf Weg der Besserung

Am Morgen habe er gefrühstückt, einige Zeitungen gelesen und sei spazieren gegangen, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Dienstag mit.Die Ergebnisse der Untersuchungen nach der Dickdarm-OP seien gut, hieß es weiter.Das 84 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich am Sonntag für den geplanten Eingriff in die Poliklinik Agostino Gemelli in Rom begeben. Dort soll er ungefähr eine Woche zur Erholung bleiben, wenn es keine Komplikationen gibt. Grund für die 3-stündige Operation war eine Darmkrankheit, die unter anderem Schmerzen verursachen kann.Die Ärzte entnahmen deshalb einen Teil des Dickdarms.Der emeritierte Papst Benedikt XVI. betete für Franziskus, wie der italienische Sender TGcom24 unter Berufung auf seinen Privatsekretär Georg Gänswein am Montag berichtete. Auch aus vielen Teilen der italienischen Politik kamen Genesungswünsche für den Argentinier.

dpa