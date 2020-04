Clever: So rudert dieser Gondoliere (82) trotz Sperre durch Venedig

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Seit 40 Jahren schon ist Lucio Dolcetta Mitglied des Rudervereins von Venedig in der Sektion „Voga Veneta“. „Das Rudern ist eine große Leidenschaft von mir, ich praktiziere es seit meinem 17. Lebensjahr“, sagt der 82-jährige gegenüber STOL.Und weil er auch während der Ausgangssperre nicht ohne sein Hobby sein wollte, baute er sich kurzerhand eine spezielle Vorrichtung aus Seilen und einem Ruderstock, mit denen er das Rudern nun auf seinem Balkon relativ gut simulieren kann. Der Blick auf die Lagune bedeute ihm viel, sagte er noch, und er freue sich schon, wieder dort zu sein.is dahin übt sich der nette, kreative Herr eben am Balkon und rudert gedanklich durch sein geliebtes Venedig. „Super Typ“, findet STOL.Dolcetta war zwar beruflich selbst nie Gondoliere, im Verein rudere er aber nach eigenen Angaben in verschiedensten venezianischen Bootstypen, unter anderem auch in der berühmten venezianische Gondel.

vs/ml