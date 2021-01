Venedig: Vater, Mutter und Sohn sterben innerhalb von 20 Tagen an Corona

Wie „La Repubblica“ berichtet, wurde Ivan Busso, Vater einer 2-jährigen Tochter aus der Gemeinde Mira bei Venedig, am 3. Dezember in das Covid Hospital di Dolo eingeliefert. Er hatte zu dem Zeitpunkt hohes Fieber und ein Corona-Test hatte ein positives Ergebnis geliefert.Zunächst kam Busso auf die Normalstation des Krankenhauses, später musste er dann auf die Intensivstation verlegt werden. Die Tage vergingen und sein Zustand verschlimmerte sich zunehmend, vor allem durch eine bakterielle Infektion, die zur Covid-Erkrankung dazu kam. Am 1. Jänner starb Ivan Busso.Bei seiner Beerdigung am 15. Jänner wandte sich Don Alessandro, Pfarrer der Gemeinde Malcontenta, mit einer weiteren traurigen Nachricht an die Trauergäste: „Leider ist in diesen Stunden auch Ivans Mutter gestorben.“ Sie hieß Gina Smerghetto und wurde 65 Jahre alt. Nur 3 Tage später starb auch sein Vater, Giovanni Busso, im Alter von 72 Jahren.Während Ivan Busso im Spital lag, waren auch seine Eltern in kritischem Zustand auf die Intensivstation gebracht worden. Seine Mutter war etwa eine Woche nach ihm erkrankt und starb nur wenige Stunden vor Ivan Bussos Beerdigung.Gianni Busso hingegen befand sich schon seit dem 11. Dezember im Krankenhaus. Zuletzt hatte sich sein Zustand verbessert: Erst vor wenigen Tagen, hatte er seine Enkelin in einem Videoanruf gegrüßt. Es war wohl seine Art sich zu verabschieden.Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat nun nach der Beschwerde seiner Frau Elisa ein Dossier über den Tod von Ivan Busso eröffnet, um zu klären, wie es während des Krankenhausaufenthaltes zu der bakteriellen Infektion ihres Ehemannes kommen konnte.

