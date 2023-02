Venedig: Fische treiben tot in Kanälen

Es sei schwierig, die Ursache des Massensterbens zu nennen, so Experten. Das Phänomen wiederholt sich oft in der kalten Jahreszeit. Deshalb vermuten die Experten, dass es mit der Kälte zu tun haben könnte.Das Massensterben kann vor allem an den Tagen gut beobachtet werden, wo Ebbe herrscht und das Wasser klar ist. Passanten sehen die toten Fische dann bis auf den Grund der Kanäle. Viele zeigen sich besorgt und meinen, dass das Wasser verschmutzt sein könnte.