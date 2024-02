Venedig: Häftling schwer verletzt – Ermittlungen gegen Wärter

3 Gefängnismitarbeiter

angezeigt

Verlegung zu klären

Der Mann wurde daraufhin laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vom Gefängnis Santa Maria Maggiore in Venedig in jenes nach Montorio in Verona verlegt.Dort stellten die Ärzte fest, dass sein Zustand ernst war: Der Mann aus Osteuropa hatte innere Blutungen erlitten. Er wurde ins Krankenhaus nach Verona gebracht. Laut Angaben der Zeitung „La Nuova Venezia“ soll der 23-Jährige dort mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht haben.3 Mitarbeiter des Gefängnisses in Venedig sollen laut Angaben des Mannes für seine Verletzungen verantwortlich sein. Er hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Laut Medienberichten sei es offenbar zu dem Vorfall gekommen, nachdem der Insasse Zeitschriften in seiner Zelle angezündet hatte.Derzeit befindet er sich noch immer im Krankenhaus Verona: Laut den Ärzten dort sei der 23-Jährige noch zu schwach, um wieder ins Gefängnis zurückzukehren.Der Mann soll nach Angaben der Zeitung „La Nuova Venezia“ wegen bewaffneten Raubüberfalls in Haft sein. Derzeit gilt es zu klären, ob er in ein anderes Gefängnis verlegt werden kann.