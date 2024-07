Venedig will nach Test-Ende mehr Eintritt verlangen

Der für die Finanzen zuständige Stadtrat Michele Zuin kündigte in der Lokalzeitung „Il Gazzettino“ an, dass von 2025 an für Tagesbesucher zu bestimmten Tagen ein „Grundtarif“ gelten soll. Zur genauen Höhe äußerte er sich noch nicht. An „kritischen Tagen“ soll sogar ein Höchsttarif von zehn Euro bezahlt werden müssen.Mit einer offiziellen Bilanz nach den letzten beiden Test-Tagen an diesem Samstag und Sonntag will sich die Stadt noch Zeit lassen. Dazu sollen zunächst die gesammelten Daten ausgewertet werden. Alles in allem nahm Venedig mit der neuen Gebühr mehr als zwei Millionen Euro ein. An manchen Tagen wurden mehr als 25.000 zahlende Gäste registriert.Grundsätzlich wurden in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr fünf Euro Eintritt fällig. Dazu konnte man sich übers Internet einen QR-Code besorgen und aufs Handy laden. Mit geschätzt etwa 15 Millionen Gästen pro Jahr gehört Venedig zu den meistbesuchten Städten der Welt. Der Massentourismus bringt viel Geld in die Kassen, richtet aber auch erhebliche Schäden an.