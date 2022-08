Venetien: Frau ermordet Ehemann – Leiche in Kanal versteckt

Die Carabinieri von Rovigo haben die Ehefrau des 72-jährigen albanischen Staatsbürgers Shefki Kurti aus Badia Polesine nahe Rovigo verhaftet.Kurtis zerstückelte Leiche war im Kanal des Flusses L'Adigetto nahe Villanova del Ghebbo gefunden worden. Die Leichenteile des Mannes, mit Ausnahme des Schädels, waren im Juli in Müllsäcken verschlossen gefunden und geborgen worden.Nadire Kurti, so lautet der Name der 68-jährigen Frau, hat die Tat gestanden. Nach Angaben der Carabinieri, die die Untersuchungshaft gegen sie verhängt haben, wird die Frau nun in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses von Rovigo bewacht. Die Staatsanwaltschaft von Rovigo wird außerdem einige Untersuchungen anordnen, um den geistigen Zustand der Frau herauszufinden.Die Familie von Kurti – das Paar hat 2 erwachsene Kinder – hatte am 24. Juli eine Vermisstenanzeige aufgegeben; an diesem Tag war den Behörden auch ein Streit zwischen dem Mann und seiner Frau gemeldet worden. Die Leichenteile wurden zwischen dem 28. und 31. Juli gefunden. Wie der Pensionist getötet wurde, blieb unklar.