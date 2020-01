Venezuela: 9 Kinder bei Feldbrand gestorben

Beim Abbrennen eines Zuckerrohr-Feldes in Venezuela sind 9 Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich am Donnerstag (Ortszeit) in der Ortschaft Cagua im zentralen Bundesstaat Aragua ereignet, so die Polizei.