<BR \/>Im Rahmen der Veranstaltung geht es um Themen wie Fake-News sowie Desinformation im Netz, auf den Social-Media-Kanälen sowie in den Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch Bürgerinnen und Bürger sollen mittels der Veranstaltung für das Thema sensibilisiert werden und den korrekten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Informationsquellen lernen.<h3>\r\nEin Vorgeschmack auf die Referate<\/h3>\r\nDer Journalist Mattia Frizzera wird zum Thema “É vero! Me lo ha detto mio cugino... Disinformazione e misinformazione nell'era dell'economia dell'attenzione“ sprechen. Einen weiteren Beitrag zur Veranstaltung bietet Anna Rizzi, Community Manager der Vertretung der EU-Kommission in Italien. Sie wird zum Thema “Disordine informativo: le azioni della Commissione europea“ sprechen und aufzeigen, was die EU-Kommission tut, um Desinformation entgegenzusteuern. Dem wichtigen Thema „Fake shops“ und Werbung mit KI-Einsatz widmet sich schließlich das Europäische Verbraucherzentrum.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung wird zweisprachig (ohne Übersetzungsdienst) abgehalten. Eine Anmeldung ist erbeten und zwar per Mail an die Adresse europedirect@provinz.bz.it.