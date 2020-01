Veranstaltung im Vinschgau: „Verkehr ist kein Schicksal“

Die von der Umweltschutzgruppe Vinschgau organisierte Diskussion rund um den Verkehr im Vinschgau wurde durch die Expertise der beiden Verkehrsexperten Helmut Moroder und Hermann Knoflacher bereichert.





Zahlreiche Vinschger Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sowie Bürgerinnen und Bürger kamen zur Veranstaltung, die mit den beiden Referenten sowie den Podiumsgästen Rosalinde Koch, Andreas Tappeiner, Hanspeter Staffler und Ulrich Veith die Informationslücke rund um die zahlreichen Pläne und Projektvorhaben auf Straßen und Schienen im Vinschgau schließen sollte.Die Zunahme des Individualverkehrs im Vinschgau sei für die Bewohner des Tals spürbar, die Zahlen beweisen, dass es von 2002 bis 2018 eine durchschnittliche Zunahme des Straßenverkehrs um 20 Prozent im Vinschgau gab, sagte Helmut Moroder.Touristen hätten daran einen großen Anteil, wenn man bedenke, dass alleine zwischen 1990 bis 2018 die Übernachtungen um 30 Prozent, die Ankünfte und Abreisen jedoch um 85 Prozent gestiegen seien.Die Vinschgerbahn hingegen befördere täglich 7000 Personen, die geschätzte 5400 Fahrzeuge von der Straße nähmen. Mit der Elektrifizierung der Bahn 2021 und der dadurch entstehenden erhöhten Auslastung könnten bis zu 17.000 Menschen die Bahn täglich nutzen; eine Einsparung von geschätzten 13.000 Fahrzeugen pro Tag.Die am Donnerstagabend bewerteten Projekte waren die Umfahrung Forst – Töll – Rabland, die große Umfahrung im Obervinschgau, also Schluderns – Glurns – Tartsch - Mals, die sich derzeit in Bau befindliche Umfahrung Kastelbell sowie die Untertunnelung des Stilfserjochs als Verbindung zwischen Veltlin und dem Vinschgau, eigentlich aber zwischen der Lombardei und Österreich/Deutschland.Zur Untertunnelung erklärte Moroder: „Ohne Autoverladezug gäbe es nicht genügend Nachfrage – und 7 Züge pro Tag sind nicht genug, um die Baukosten von 1,3 Milliarden Euro zu rechtfertigen. Doch davor, mehr Fahrzeuge von der Lombardei in den Vinschgau zu bringen, würde ich sehr wohl warnen.“Das 5. vorgestellte Projekt war die Aufwertung der Stilfserjochstraße als Erlebnisort. Moroder warnte nicht nur davor, das Stilfserjoch als UNESCO-Welterbe eintragen zu lassen, sondern erklärte, dass ein motoraffiner Tourismus, den auch keine Maut abschrecke, keineswegs zeitgemäß sei.Der österreichische Verkehrsexperte Hermann Knoflacher hatte 1990 für den Vinschgau eine Verkehrstudie erstellt: „Autoverkehr ist menschengemacht. Und der Vinschgau liegt mir am Herzen, weil es hier noch so viel zu zerstören gibt“.Er ist sich sicher: Wenn man die Strukturen ändert, ändert sich auch das Verhalten.Wenn die Autos nahe am Haus parken, die Bushaltestellen jedoch weit entfernt seien, würde man das Auto nehmen. Und ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern durch die Dorfzentren würde auf der gesamten Vinschger Staatsstraße von Reschen bis Meran nur 15 Minuten Verlängerung, für die Dorfbewohner jedoch einen enorme Entlastung bedeuten.Das bestätigte Bürgermeisterin Rosalinde Koch; Taufers fahre mit den vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer durch das Dorf sehr gut.

