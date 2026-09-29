Südtirols Kulturerbe sind nicht nur alte Mauern oder steht in Museen. Es zeigt sich in unterschiedlichsten alltäglichen Dingen: etwa darin, dass Hirten ihre Tiere seit Jahrhunderten zwischen Sommer- und Winterweiden hin und her treiben, in der Kunst des Alpinismus, in Trockensteinmauern, die ohne Mörtel errichtet werden, oder in traditionellen Bewässerungssystemen, mit denen z.B. im Vinschgau Wiesen und Felder versorgt werden. Was diese Bräuche und Techniken verbindet: Sie werden von Menschen praktiziert, gepflegt und von einer Generation an die nächste weitergegeben.<BR \/><BR \/>Vier dieser Traditionen hat die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Neben dem Weltnaturerbe Dolomiten zählen in Südtirol der Alpinismus, die Transhumanz, der Trockensteinmauerbau und die traditionelle Bewässerung dazu. Im Unterschied zu Denkmälern oder Kunstwerken sind diese Formen des Kulturerbes lebendig und damit darauf angewiesen, dass Menschen das Wissen dahinter bewahren und weitertragen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365777_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie das gelingen kann, darum geht es auch beim neuen Veranstaltungsprogramm rund um den Monat des immateriellen Kulturerbes im Oktober. Bei der Vorstellung des Programms betonte Landesrat Peter Brunner, dass Traditionen nicht nur bekannt sein, sondern auch erlebbar werden müssten. Natur, Landschaft und Kultur seien unmittelbar miteinander verknüpft und könnten nicht getrennt betrachtet werden.<BR \/><BR \/>Auch Marcella Morandini, UNESCO-Sonderbeauftragte des Landes, verwies auf die Bedeutung der Menschen, die hinter dem Kulturerbe stehen: „Gerade für die Weitergabe an die nächste Generation braucht es neue Zugänge und Möglichkeiten, die Traditionen selbst zu erleben.“<BR \/><BR \/>Bei der Veranstaltungsreihe können Interessierte unter anderem das Bergsteigerdorf Matsch erkunden und mehr über Waaler und Trockensteinmauern erfahren. Ergänzt wird das Programm durch Filmabende in Schnals und Schluderns. Organisiert wird die Reihe gemeinsam mit sechs Partnerorganisationen: dem Alpenverein Südtirol (AVS), campus transhumanza, dem Heimatpflegeverband Südtirol, dem Nationalpark Stilfserjoch, dem Naturpark Texelgruppe und dem Vintschger Museum.