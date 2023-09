Verantwortlicher gesteht unter Tränen: „Nein, die Linie war nicht freigegeben“

Der Techniker der Eisenbahngesellschaft Rfi Antonio Massa war dafür zuständig, die Arbeiter erst auf die Zuggleise zu schicken, nachdem die Linie freigegeben worden war. Ermittlungen zufolge wurde die Linie aber nie freigegeben und das wussten die Arbeiter und der Verantwortliche Massa, wie ein Video bestätigt, das kurz vor dem tödlichen Unfall aufgenommen worden war. Wenige Minuten später überrollte ein Zug die 5 Arbeiter. Zunächst schien es so, als sei Antonio Massa nur ein Zeuge eines tragischen Unglücks. Nun scheint es aber so, als sei er einer der Hauptverantwortlichen für den Unfall. Nach der gestrigen Aussage vor Gericht wird gegen ihn ermittelt. Er selbst hat seine Profile in den Sozialen Medien gelöscht – er wurde dort stark beschimpft. Die Eisenbahngesellschaft hat ihn von der Arbeit suspendiert und ihm einen Psychologen anvertraut, wie italienische Medien berichten.Antonio Massa ist traumatisiert. Vor Gericht äußerte er sich zum ersten Mal, nach dem langen Schweigen nach dem Unfall. Mit brüchiger Stimme und unter Tränen gab er zu, die Arbeiter auf das Gleis geschickt zu haben, obwohl er gewusst hatte, dass die Zuglinie noch nicht freigegeben war. Mit dieser Aussage belastete er sich selber schwer. Die juristischen Konsequenzen bedeuten ihm aber wenig. Noch immer hat er die Schreie der 5 Arbeiter im Kopf. Die Bilder, wie seine Schützlinge vom Zug erfasst werden, haben sich in seinem Kopf eingebrannt.Die wenigen, die ihn in der Zeit nach dem Unfall gesehen haben, sagen, er sei seit dem Unfall ein anderer Mensch geworden. Die Mutter eines Opfers verurteilt Antonio Massa nicht, sie sagt: „Er wird innerlich tot sein.“