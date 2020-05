Verantwortungslos: Italiener mit positivem Test fliegt nach Sardinien

Aber der Reihe nach: Der Mitarbeiter einer Firma aus dem Bereich der Lebensmitteltechnik fühlte sich unwohl und machte Mitte Mai – vor der geplanten Abreise nach Sardinien – in Reggio Emilia einen Covid-19-Test. Danach setzte er sich ins Flugzeug und bezog in Cagliari sein Hotelzimmer, wie der „Corriere della Sera“ in seiner Onlineausgabe schreibt.2 Tage später bekam der Mann einen Anruf der Sanitätseinheit, diese bestätigte den positiven Coronavirus-Test. Weil er keine Symptome aufwies wurde die häusliche Quarantäne verordnet, doch der Hotelier weigerte sich den Patienten aufzunehmen.Inzwischen verbringt der 64-Jährige die Quarantäne im Krankenhaus, obwohl sein gesundheitlicher Zustand einen Krankenhausaufenthalt nicht erfordere, heißt es aus der Klinik „Santissima Trinità“.Auch 40 Passagiere, die mit dem Mann von Reggio Emilia nach Cagliari im Flugzeug waren, sind in Quarantäne.Der Präsident von Sardinien, Christian Solinas, zeigte sich extrem verärgert. „Sardinien ist jene Region mit den wenigsten Coronafällen in Italien und das soll auch so bleiben“. Solinas hatte zuletzt eine Art „Gesundheitspass“ für alle Sardinien-Reisenden angeregt – samt verpflichtendem Covid-19-Test vor der Abreise.

zor