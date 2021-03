„Verantwortungsvolle Vaterschaft ist wichtig für die Väter, Kinder und Mütter“

„Eine verantwortungsvolle Vaterschaft ist ungemein wichtig: für die Väter, für die Kinder, für die Mütter und für die Familien“, erklärt SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard. „Auch wenn sich das Rollenbild der Väter in den letzten Jahren durchaus geändert hat, laufen wir durch die aktuelle Pandemie jedoch Gefahr, dass die Rollenverteilung zwischen Vätern und Müttern zwischen Homeoffice, Homeschooling und unzureichenden Notdienstkriterien wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen wird“, bedauert Gebhard.„Eltern sind durch die aktuelle Situation einer starken Belastung ausgesetzt“, so die SVP-Landesfrauenreferentin, „und auch in Südtirol stoßen viele Familien an ihre Grenzen, wie eine unlängst durchgeführte Studie zeigt.“ Für Renate Gebhard ist es daher unabdingbar, dass Mütter und Väter diese Herausforderungen in der Familien- und Hausarbeit gemeinsam schultern.„Denn nehmen Väter ihre Rolle in der Familie bewusster war, so profitieren davon nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter“, so Renate Gebhard, „gerade in Coronazeiten“. Männer, die hinter ihren Partnerinnen stehen und familiäre Verpflichtungen übernehmen, tragen laut Gebhard mit dazu bei, dass Frauen den Spagat zwischen Familie und Beruf meistern.„Und Väter sind nicht zuletzt Vorbilder für ihre Kinder und können mit dazu beitragen, dass die nächste Generation von vornherein mit einem völlig neuen Rollenverständnis von Müttern und Vätern aufwächst.“Daher wünscht die SVP-Landesfrauenreferentin den Südtiroler Vätern zum diesjährigen Vatertag alles Gute für ihre verantwortungsvolle Aufgabe in der Familie und viel Freude an ihrer Vorbildfunktion für ihre Kinder.Abschließend nutzt Renate Gebhard den Vatertag als Anlass darauf aufmerksam zu machen, dass verschiedene Initiativen vonseiten der Politik den Männern einen zusätzlichen Ansporn geben, ihre Vaterrolle bewusster wahrzunehmen und ihre Mitverantwortung zu tragen. „Der verpflichtende Vaterschaftsurlaub bei der Geburt eines Kindes ist mit dem Haushaltsgesetz 2021 auf 10 Tage erhöht worden“, so Gebhard. „In Südtirol ist das Landesfamiliengeld ein zusätzlicher Impuls für Väter, Elternzeit in Anspruch zu nehmen.“

