Alle fünf Jahre wird der Verbandsausschuss des VdS neu bestellt. Von den bisherigen Ausschussmitgliedern wurden Martina Ladurner (Präsidentin SWH Algund), Seitz Ulrich (Präsident SWH Terlan), Leimegger Bernhard (Präsident St. Pauls Eppan) und Pircher Jürgen (Direktor SWH Partschins) bestätigt. Neu in den Verbandsausschuss gewählt wurden: Skocir Veronika (Präsidentin SWH Eden Meran), Messner Robert (Präsident SWH Villnöss), Peer Robert (Verwaltungsrat SWH Schlanders), Marmsoler Sara (Direktorin SWH St. Walburg Ulten)und Baumgartner Renate (Direktorin Kastelruth).<BR \/><BR \/>Die Wahl der Präsidentin beziehungsweise des Präsidenten erfolgt im Rahmen der konstituierenden Sitzung Anfang Mai aus den Reihen der gewählten Ausschussmitglieder.<h3>\r\nFünf Jahre Erfolgsbilanz<\/h3>„In den vergangenen fünf Jahren hat der VdS eine insgesamt sehr positive Entwicklung gestaltet und zentrale Fortschritte für den Sektor erzielt“, zeigt sich Martina Ladurner überzeugt. Nach der Pandemie konnten die Einrichtungen erfolgreich stabilisiert und wieder zu verlässlichen Strukturen mit hoher Auslastung geführt werden. Gleichzeitig wurden mit dem Aufbau eines dualen Ausbildungssystems wichtige Antworten auf den Fachkräftemangel gegeben und nachhaltige Impulse für die Personalsicherung gesetzt.<BR \/><BR \/>Auch die Weiterentwicklung moderner Betreuungsformen sowie die konsequente Stärkung von Qualitätsstandards – etwa durch das Qualitätssiegel RQA und gezielte Verbandsinitiativen – haben die Zukunftsfähigkeit der Seniorenwohnheime maßgeblich gestärkt. „Wir haben in den vergangenen Jahren wichtige Grundlagen geschaffen, um den demografischen Herausforderungen mit Zuversicht begegnen zu können“, betont Ladurner. Der VdS sieht sich damit gut aufgestellt, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem neu gewählten Verbandsausschuss konsequent fortzusetzen.<h3>\r\nVerleihung des Qualitätssiegels RQA<\/h3>Im Rahmen der Generalversammlung wurden zudem drei Einrichtungen mit der Plakette des „Qualitätssiegels RQA Südtirol“ ausgezeichnet: die Stiftung Altenheim St. Walburg ÖBPB, das Altenheim St. Pankraz ÖBPB sowie das Altersheim Sand in Taufers – Stiftung St. Josef. <BR \/><BR \/>Die Seniorenwohnheime haben sich einem intensiven Rezertifizierungsprozess unterzogen und dabei eine hohe Qualität ihrer Dienstleistungen unter Beweis gestellt.