Verbote für zu laute Motorräder bald auch in Südtirol?

Das Bundesland Tirol sperrte, wie berichtet, vom 10. Juni bis 31. Oktober bestimmte Straßenabschnitte für besonders laute Motorräder. Wer dagegen verstößt, riskiert ein hohes Bußgeld bis zu 220 Euro. Die Polizei kann die Fahrer zudem zum Umkehren zwingen.Die Tiroler Landesregierung begründet ihre Entscheidung im Juni damit, dass sich durch den wachsenden Motorradverkehr und die erhebliche Lärmbelastung 44 Prozent der dortigen Bevölkerung beeinträchtigt fühle. Besonders das hochtourige Fahren, also Aufheulen lassen des Motors beim Beschleunigen oder Bremsen, sei störend.Da die bisherigen Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hatten, entschlossen sich die Tiroler im Rahmen eines Pilotprojekts nun zu abschnittsweisen Sperrungen.Das Fahrverbot gilt laut dem ADAC für alle in Österreich und im Ausland zugelassenen einspurigen Kraftfahrzeuge, die laut Zulassung ein Standgeräusch (Nahfeldpegel) von mehr als 95 dB(A) aufweisen.Auch in Deutschland und der Schweiz nimmt die Diskussion um Fahrverbote an Fahrt auf.In dem Artikel von Spiegel Online „Verbote für zu laute Motorräder: Ist der Tiroler Weg ein Vorbild auch für Deutschland?“ wurde am Montag zu diesem Thema auch der Südtiroler Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider zitiert, der diese Fahrverbote für laute Motorräder ausdrücklich gut heißt. „Viele verwechseln unsere kurvenreichen Passstraßen mit Rennstrecken, deswegen halten wir die Tiroler Fahrverbote für einen Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Alfreider darin.Sehr positiv überrascht und erfreut über diese Aussagen zeigte sich der Dachverband für Natur- und Umweltschutz und die „Grünen“, die nun hoffen, dass die Verkehrsverbote demnächst auch in Südtirol umgesetzt werden.Welche konkreten Lösungsansätze sie für den Verkehr auf den Dolomitenpässen sehen, werden die Landesräte Alfreider und Failoni mit betroffenen Bürgermeistern am Donnerstag in Wolkenstein vorstellen.B 198 Lechtalstraße von Steeg (Landesgrenze Vorarlberg) bis Weißenbach am LechB 199 Tannheimerstraße von Weißenbach am Lech bis Schattwald (Staatsgrenze Deutschland)L 21 Berwang-Namloser Straße von Bichlbach bis StanzachL 72 Hahntennjochstraße 2. Teil von Pfafflar bis Imst (Passhöhe)L 246 Hahntennjochstraße 1. Teil von Imst (Passhöhe) bis Imst Kreuzung VogelhändlerwegL 266 Bschlaber Straße von Elmen bis PfafflarDie Fernpassstraße (B 179) ist von den Fahrverboten nicht betroffen. Die Regelung wird laufend evaluiert und könnte im Bedarfsfall ausgeweitet werden.

