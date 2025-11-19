<BR \/>Es war am Dienstag, als einige aufmerksame Anrainer die Polizisten aufgrund eines Mannes alarmierten, der versucht haben soll, die Tür eines wegen Ferien geschlossenen Hotels in St. Andrä aufzubrechen.<BR \/><BR \/>Sofort eilten die Beamten an den Ort des Geschehens, doch der mutmaßliche Einbrecher hatte bereits das Weite gesucht. Den Hinweisen der Einwohner folgend, die den Mann bei der Flucht zugesehen haben sollen, machten sich die Polizisten auf die Suche.<BR \/><BR \/>Anstatt mit der Streife setzten die Beamten ihre Fahndung nach kurzer Zeit zu Fuß fort und trafen den Verdächtigen an, als er gerade aus der Tür eines weiteren Hotels in St. Andrä getreten sein soll. <BR \/><BR \/>Der Mann – ein 70-jähriger Italiener, der nicht in Südtirol ansässig ist – war den Polizisten kein Unbekannter. Auf die Frage nach einer Erklärung, soll der mutmaßliche Eindringling weder den Grund seiner Anwesenheit im Hotel noch jenen seines verdächtigen Verhaltens erklären haben können. Zudem wurde er von den Überwachungskameras aufgezeichnet, wie die Beamten berichten. <BR \/><BR \/>Der Mann wurde wegen Hausfriedensbruch bei den zuständigen Behörden gemeldet. „Dieser Fall zeigt, wie wichtig die Hinweise der Bürger bei der Vorbeugung und Bekämpfung von Verbrechen sind“, betonen die Behörden.