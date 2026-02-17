Der Vorfall ereignete sich im November des Vorjahres. Die beiden Verdächtigen – ein 31-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau – sollen Handtasche und Geldbörse der 72-Jährigen gestohlen haben, während diese in einem Lebensmittelgeschäft in Algund einkaufte. <BR \/><BR \/>Ihre Handtasche hatte sie laut Aussendung der Carabinieri im Einkaufswagen abgelegt. Als sich die Seniorin umdrehte, um Produkte aus den Regalen zu nehmen, sollen die beiden Verdächtigen ihre Handtasche entwendet haben.<BR \/><BR \/>Wenig später bemerkte die Frau den Diebstahl. Noch im Lebensmittelgeschäft fand sie ihre von den Tätern zurückgelassene Tasche wieder – diese waren jedoch bereits mit einer Beute von rund 1.000 Euro geflüchtet. Die Frau erstattete Anzeige, die Carabinieri nahmen die Ermittlungen auf.<BR \/><BR \/>Dank der Aufnahmen von Überwachungskameras und Zeugenaussagen konnten die mutmaßlichen Täter schließlich identifiziert werden; sie wurden angezeigt.