Verdacht: Asche zur Herstellung von Bio-Dünger verwendet

200 Packungen Holzkohle sichergestellt

Die Ermittlungen waren gestartet, nachdem die Abteilung für ökologische Operationen der Carabinieri von Trient Umweltkontrollen in mehreren Südtiroler Heizkraftwerken durchgeführt hatte. Dabei schöpften die Ermittler den Verdacht, dass die in Holzvergasungsanlagen anfallende Asche in 2 Betrieben nicht als Abfall entsorgt worden sein könnte, sondern zum Teil in einer Kompostieranlage am Ritten weiterverarbeitet wurde – mutmaßlich zur Herstellung von Düngemitteln für die ökologische Landwirtschaft.Die im Holzvergasungsprozess anfallenden Reststoffe, aus denen die Holzkohle hergestellt wird, enthalten wasserlösliche Stoffe, deren Verwendung in der Landwirtschaft durch europäische Vorschriften verboten ist.Die durch die Vermischung von Holzkohle mit kompostierten Grünabfällen und Dung gewonnenen Produkte wurden – so der Verdacht – anschließend in Säcken abgefüllt und in Südtirol und im Trentino vertrieben.Am Mittwoch haben mehr als 60 Beamte der Carabinieri-Gruppe für Umweltschutz und Energiesicherheit aus Venedig und der örtlichen Provinzkommandos Beschlagnahmen durchgeführt: Der Richter für Voruntersuchungen hatte diese auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet. 4 Verantwortliche der beiden in die Ermittlungen verwickelten Unternehmen werden der illegalen Abfallbewirtschaftung verdächtigt.Die Carabinieri beschlagnahmten mehr als 200 Packungen der offenbar verunreinigten Holzkohle mit einem Gewicht von 20 Kilogramm und einem Stückpreis von 25 Euro, die sie in etwa 40 gewerblichen Betrieben in der Region ausfindig gemacht hatten.