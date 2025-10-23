<BR \/>Der Vorfall ereignete sich kürzlich in Latsch. Einem ausländischen Staatsbürger wird vorgeworfen, seine Mutter misshandelt und bedroht zu haben. So wurde der Mann zuerst aus der Wohnung seiner Familie verwiesen, anschließend verhängte die zuständige Justizbehörde zusätzlich ein Annäherungsverbot.<BR \/><BR \/>Wenige Tage nach der Vollstreckung dieser Maßnahme fiel einer Streife der Carabinieri jedoch das Auto des mutmaßlichen Täters in der Nähe der Wohnung seiner Mutter auf. Sie entschlossen sich, der Sache auf den Grund zu gehen und klingelten an der Wohnungstür.<BR \/><BR \/>Wie die Ordnungshüter berichten, war es der mutmaßliche Täter selbst, der ihnen die Tür öffnete. Nachdem sie sich vergewissert haben, dass seine Mutter nicht in Gefahr ist, haben die Carabinieri den Mann verhaftet. Nun muss er sich wegen Missachtung des Annäherungsverbots vor Gericht verantworten.