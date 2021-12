Verdacht auf Brandstiftung nach Autobrand in Nordtirol

Verdächtigt wird ein 34-Jähriger, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde festgenommen. Der Mann zeigte sich bisher nicht geständig, er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.Es entstand ein Schaden im mittleren 5-stelligen Eurobereich. Der Brand an dem Auto war im Gemeindegebiet von Schwoich entstanden. Bevor die Freiwillige Feuerwehr das Feuer löschen konnte, brannte das Fahrzeug zur Gänze aus. Die Flammen hatten auch auf einen daneben parkenden Pkw übergegriffen und diesen erheblich beschädigt.

apa