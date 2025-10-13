<BR \/>Der Vorfall ereignete sich auf dem Kinderspielplatz in der Brixner Oswald-von-Wolkensteinstraße. Dort ist den Carabinieri ein verdächtiger Mann – wie sich herausstellen sollte ein bereits polizeibekannter Brunecker – aufgefallen. Die Ordnungshüter haben ihn einer Kontrolle unterzogen.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung des Mannes sollen die Carabinieri sechs Dosen Kokain gefunden haben. Vermutet wird, dass diese für den Verkauf bestimmt waren. Der Brunecker wurde daher wegen Verdacht auf Drogenhandel bei den Behörden gemeldet.