Die Maßnahme ordnete der Ermittlungsrichter nach Abschluss von Untersuchungen an, die im Dezember eingeleitet worden waren. Betroffen sind mehrere Kinder im Alter zwischen neun Monaten und drei Jahren. Die Kinder wurden von den Erzieherinnen gewaltsam hin- und hergezerrt, über den Boden geschleift, an Stühle gebunden sowie angeschrien und bedroht, geht laut den Carabinieri aus der Auswertung von Hunderten Videoaufnahmen aus der Kindertagesstätte hervor. <BR \/><BR \/>Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Kleinkinder grob von einem Ort zum anderen gestoßen und gezerrt wurden. Zudem dokumentierten die Videos Haareziehen, Ohrfeigen, Schläge und Kneifen.<BR \/><BR \/>In anderen Fällen seien Kinder zur Strafe in Ecken eines Raumes gestellt oder während der Essenszeit an Hochstühle gebunden worden. Auch sei auf den Videos zu sehen, wie ein Kind unsanft in sein Bett geworfen wurde. In einem Fall habe eine Erzieherin Stühle gegen eine Wand geschleudert, einem Mädchen gewaltsam einen Schnuller in den Mund gedrückt und ihm ein Stofftier in die Hand gezwungen.<BR \/><BR \/>Die Kameras dokumentierten, dass ein weiteres Kind in einem dunklen Abstellraum schlafen musste. Den Erzieherinnen wird außerdem Missachtung von Hygienevorschriften im Umgang mit den Kindern vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Der Staatsanwalt von Verona, Raffaele Tito, erklärte in einer Mitteilung, Justiz und Carabinieri stünden „allen Eltern - die in diesem Moment verständlicherweise besorgt sind - für die Zusammenarbeit zur Klärung des Falles zur Verfügung“.