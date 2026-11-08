Um den Täter zu überführen, wurde eine versteckte Kamera installiert und ein zuvor kopierter 50-Euro-Schein als Erkennungsmerkmal verwendet. Bei einer Kontrolle fanden die Carabinieri genau diesen Geldschein bei der 21-Jährigen aus Kurtinig. Sie wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt.<BR \/><BR \/>Zudem meldeten zwei weitere Mitarbeiterinnen ähnliche Vorfälle. Einer Frau waren 220 Euro aus ihrem Spind gestohlen worden, einer anderen rund 200 Euro. Insgesamt belaufen sich die gemeldeten Diebstähle auf 470 Euro. Die Ermittler prüfen nun, ob womöglich auch frühere Vorfälle der 21-Jährigen zugeordnet werden können.