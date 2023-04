Verdacht bei 21-Jährigem: Für über 10 Brände verantwortlich

Er soll für 10 Brände zuständig sein

Im Sommer 2022 hatten etliche Brände rund um Bozen gewütet, die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Am 26. August schließlich wurde bei einem Brand am Glaninger Weg ein dringend Tatverdächtiger gefasst (Hier lesen Sie mehr dazu). Beim Haftprüfungstermin machte der 21-jährige Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er wurde zuerst unter Hausarrest bei seinen Eltern gestellt, in der Folge belegte ihn U-Richter Emilio Schönsberg mit regelmäßiger Unterschriftspflicht bei den Ordnungshütern.Die Ermittlungen zu den Bränden gingen indes weiter. Die Fahnder sahen sich dabei nicht nur die Aufnahmen weiterer Überwachungskameras an, sie überprüften auch mittels Handyortung, ob sich der Verdächtige zum Zeitpunkt der verschiedenen Brände in der Nähe aufgehalten hatte – mit dem Ergebnis, dass der 21-Jährige jetzt verdächtigt wird, für mehr als 10 Brände verantwortlich gewesen zu sein.U-Richter Schönsberg leitete ein Beweissicherungsverfahren ein, in dessen Rahmen die Willensfähigkeit des 21-Jährigen abgeklärt werden sollte. Mit der Expertise beauftragt wurde der Psychiater Fabio Bonadiman.