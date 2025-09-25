<BR \/>Der Vorfall soll sich am späten Sonntagnachmittag im Rahmen von Routinekontrollen der Meraner Stadtpolizei abgespielt haben. Wie die Ordnungshüter berichten, hätten sie auf dem Vigilplatz eine Gruppe Jugendlicher bemerkt, die angeblich versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen.<BR \/><BR \/>Geklappt hat dies nicht. Die Ordnungshüter haben die Jugendlichen aufgehalten und deren Ausweise kontrolliert. Ein 15-Jähriger soll dabei die Flucht ergriffen haben. Nach einer langen Verfolgungsjagd sei er eingeholt und trotz heftigen Widerstands aufgehalten worden.<h3>\r\nHausdurchsuchung durchgeführt<\/h3>\r\nWenig später sollte sich der Grund seines nervösen Verhaltens herausstellen: Nahe des Einsatzortes haben die Stadtpolizisten laut eigenen Aussagen 72 Gramm Haschisch gefunden. Vermutet wird, dass der 15-Jährige das Stück Haschisch bei seiner Flucht zurückgelassen hat. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung sollen zudem eine Präzisionswaage und ein Klappmesser beschlagnahmt worden sein.<BR \/><BR \/>Der 15-Jährige wurde an seine Eltern übergeben und bei der Staatsanwaltschaft am Jugendgericht Bozen wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht und Widerstand gegen eine Amtsperson angezeigt.