<BR \/>Beschriebene Szenen spielten sich bereits in der Nacht auf vergangenen Donnerstag ab, wie die Carabinieri am heutigen Dienstag mitteilen. In den frühen Nachtstunden rückte eine Streife zu einer bekannten Pizzeria im Stadtzentrum von Sterzing aus, nachdem dort eine Meldung über Lärm und mutmaßliche Sachbeschädigung eingegangen war.<BR \/><BR \/>Der Verdacht sollte sich bestätigen, wie die Behörden berichten: Die Fenster des Lokals sollen zertrümmert, die Eingangstür beschädigt gewesen sein. Auch im Inneren sei die Pizzeria völlig verwüstet gewesen. Die Carabinieri erwähnen umgeworfene Tische und Stühle, zerbrochene Gläser und Flaschen, beschädigte Möbel sowie eine Mischung aus Essig und Öl auf dem Boden und den Wänden.<h3>\r\nVerdächtiger noch vor Ort<\/h3>Während der Kontrolle entdeckten die Beamten einen Mann, der sich hinter der Bar versteckt und ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben soll. Jedoch habe der mutmaßliche Täter die Waffe beim Anblick der Carabinieri fallen gelassen, ohne Widerstand zu leisten – er soll ohne Probleme überwältigt geworden sein.<BR \/><BR \/>Der Mann war den Carabinieri kein Unbekannter, weshalb sie ihm vorsichtshalber die Handschellen anlegten. Bei der Durchsuchung sollen die Behörden zwei „Ordermans“ und ein Smartphone in seiner Jackentasche gefunden haben, die offenbar Eigentum der Pizzeria waren. Der Mann wurde verhaftet.