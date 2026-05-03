<BR \/><BR \/>Diese Forderung soll die 35-Jährige entschieden abgelehnt haben. Das kinderlose Paar lebte erst seit kurzer Zeit in der neuen Wohnung, in die es aus dem nahegelegenen Sant'Antonio Abate gezogen war.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau ihren Mann nach dem Mittagessen angegriffen haben, als dieser eingeschlafen war. Es wird vermutet, dass er zuvor betäubt wurde. Die 35-Jährige soll ihm mit einem Küchenmesser schwere Verletzungen im Genitalbereich zugefügt haben.<BR \/><h3>\r\nTrotz schwerer Verletzung rettete sich Mann aus der Wohnung <\/h3>\r\nTrotz seiner Verletzungen gelang es dem Mann, sich aus der Wohnung zu retten und von einem Balkon aus um Hilfe zu rufen. Zwei Nachbarinnen wurden auf ihn aufmerksam, leisteten erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Die Polizei traf die mutmaßliche Täterin wenig später in der Wohnung an. Sie soll sich in einem verwirrten Zustand befunden und das mutmaßliche Tatwerkzeug noch bei sich gehabt haben. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung ermittelt.<BR \/><BR \/>Das Opfer wurde in das Krankenhaus in Nocera Inferiore gebracht und dort notoperiert. Nach Angaben der Ärzte besteht keine Aussicht auf eine vollständige Wiederherstellung der Organfunktion. Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem wird geprüft, ob sich Betäubungsmittel in den Essensresten befanden.