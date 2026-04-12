<BR \/>Der bereits mumifizierte Körper lag demnach im Schlafzimmer, bedeckt von einem Regenmantel und einem Haufen Kleidung. Die 57 Jahre alte Tochter, eine ehemalige Polizistin, wurde wegen Verbergens einer Leiche angezeigt.<BR \/><h3>\r\nObduktion soll genauen Todeszeitpunkt klären <\/h3>\r\nDie Staatsanwaltschaft in Triest leitete Ermittlungen ein. Zur Klärung des genauen Todeszeitpunkts sollen eine Obduktion und toxikologische Untersuchungen durchgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tod der Frau mehr als zwei Jahre zurückliegen.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte waren nach einem Hinweis eingeschritten, da die Seniorin seit längerer Zeit nicht mehr gesehen worden war. Die Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt, befand sich laut Bericht in einem schlechten hygienischen Zustand. Die Ermittlungen sollen nun klären, warum die Tochter den Leichnam versteckt hielt. Medienberichten zufolge hatten auch psychiatrische Dienste vergeblich versucht, Kontakt zu der Frau aufzunehmen.<BR \/><h3>\r\nMutter und Tochter tot in Mailänder Wohnung entdeckt <\/h3>\r\nAm Samstag wurden inzwischen zwei Frauen im Alter von 80 und 52 Jahren in einer Wohnung im Mailänder Stadtteil Villa San Giovanni tot aufgefunden. Die Leichen befanden sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung. Nach ersten Erkenntnissen wiesen die beiden – Mutter und Tochter – keine Anzeichen von Gewalt auf. Sie lagen auf einem Bett. In der Nähe wurde ein erloschener Grill gefunden, der offenbar Kohlenmonoxid freigesetzt hatte. Eine der beiden Frauen soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Die Ermittler schließen einen Suizid nicht aus.<BR \/><BR \/>Auf den Vorfall wurden die Behörden aufmerksam, nachdem Nachbarn Alarm geschlagen hatten, weil Wasser aus der Wohnung austrat. Zudem hatten sie die Frauen längere Zeit nicht mehr gesehen.