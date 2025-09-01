<BR \/>Weiterer Erfolg für die Carabinieri von Meran im Kampf gegen den Drogenhandel: Nachdem die Beamten kürzlich 1,5 Kilogramm Rauschgift beschlagnahmt hatten ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mitten-in-der-altstadt-15-kilogramm-marihuana-bei-zwei-meranern-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>), stellten die Ordnungshüter in den vergangenen Tagen weitere 700 Gramm an illegalen Substanzen sicher. <BR \/><BR \/>Eine Streife der Carabinieri wurde entlang der Passer kürzlich auf einen Mann in einer Bar aufmerksam: Er soll mehrere junge Personen auf eine verdächtige Art angesprochen haben, berichten die Beamten in einer Aussendung.<h3>\r\nFreigang endete um 21 Uhr <\/h3>Wie sie feststellten, handelte es sich beim Mann um einen Häftling des Bozner Gefängnis, dem täglich bis 21 Uhr ein sogenannter Urlaub zur Belohnung (Freigang) zugesprochen worden war.<BR \/><BR \/>Weil er sich aber oft bis in die Abendstunden in öffentlichen Lokalen aufgehalten haben soll, nahmen die Carabinieri den Mann und seine „Routine“ beim Freigang genauer unter die Lupe. <BR \/><BR \/>Die Ermittler sammelten Zeugenaussagen und beschatteten den Verdächtigen – schließlich unterzogen sie ihn einer Kontrolle. Zu dem Zeitpunkt soll der Häftling, ein 40-jähriger Italiener, eine Verpackung mit rund zehn Gramm Kokain bei sich getragen haben. <h3>\r\n700 Gramm Marihuana und drei Präzisionswaagen <\/h3>Die Beamten beschlossen, auch die Wohnung des 40-Jährigen zu durchsuchen. Dort entdeckten sie laut einer Aussendung rund 700 Gramm Marihuana, eine kleine Menge Haschisch sowie drei Präzisionswaagen. <BR \/><BR \/>Für den Häftling klickten erneut die Handschellen: Er sitzt im Bozner Gefängnis und wurde wegen Drogenhandel angezeigt. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>