<BR \/>Die Carabinieri von Meran haben gezielte Kontrolle zur Prävention von Drogenkonsum und -verkauf durchgeführt – dabei sollen die Beamten einen Geruch in der Altstadt wahrgenommen haben, der offenbar aus dem Fenster einer Wohnung drang. <BR \/><BR \/>Ermittler in Zivilkleidung führten weitere Ermittlungen im Inneren des betroffenen Gebäudes – in der Wohnung eines 25-jährigen ausländischen Staatsbürgers entdeckten sie schließlich insgesamt 1,3 Kilogramm Rauschgift. Es handelt sich dabei ausschließlich um Haschisch, heißt es in einer Aussendung – ein Teil der Drogen war bereits verpackt, die Beamten beschlagnahmten auch weiteres Verpackungsmaterial und eine Präzisionswaage.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht verhaftet und sitzt derzeit im Hausarrest.