Seinen Mut musste er mit einer Schnittwunde am Arm bezahlen – die Suche nach den Tätern läuft.<BR \/><BR \/>Der Einbruch in Vintl ereignete sich vor wenigen Tagen, wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet. Es besteht jedoch der Verdacht, die Täter hätten genau dieses Haus schon länger im Visier gehabt, ehe sie zuschlugen. <BR \/><BR \/>Die mutmaßlichen Einbrecher haben aber wohl nicht mit der Anwesenheit des Hausbesitzers gerechnet. Sie seien gerade dabei gewesen, das Haus nach Wertgegenständen abzusuchen, als sie vom Hausbesitzer überrascht wurden.<h3>\r\nHausbesitzer in stabilem Zustand<\/h3>\r\nDie Einbrecher sollen sofort versucht haben, die Flucht zu ergreifen, doch der Hausbesitzer reagierte schnell und schaffte es, sie aufzuhalten. In der Folge sei es zu einer Rangelei gekommen. Einer der Einbrecher habe ein Messer gezückt und den Hausbesitzer damit am Arm verletzt.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise soll das Opfer nicht schwer verletzt worden sein. An der Flucht konnte er die Täter trotz seines Muts nicht hindern: Als die Carabinieri eintrafen, waren die mutmaßlichen Täter bereits über alle Berge. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren. Im Raum steht der Verdacht auf räuberischen Diebstahl.